Nirvana grubunun tüm zamanların en ünlü albüm kapağını süsleyen fotoğrafta yer alan 'havuzdaki bebek' Spencer Elden, yıllar sonra çıplak görüntüsüyle çocuk pornografisine alet edildiği iddiasıyla dava açtı.
Elden’in dava konusu ettiği 'Nevermind' albüm kapağı, bir yüzme havuzunda su altında, cinsel organı açıkta olan bir bebeği gösteriyor. Bu fotoğraf, bebek sualtında yüzerken, bir oltaya dijital olarak bir dolarlık banknot yerleştirilmesini içerdiğinden, albümün yayınlandığı dönemde genellikle kapitalizm eleştirisi olarak algılanmıştı.
"BEBEĞİ SEKS İŞÇİSİ GİBİ GÖSTERDİLER" İDDİASI
ABD yasalarına göre bebeklerin cinselleştirilmemiş çıplak fotoğrafları genellikle çocuk pornografisi olarak kabul edilmezken, Elden, mahkemede fotoğrafın çocuk pornosu sınırını aştığını iddia etti. İddiasını güçlendirmek için fotoğrafa alışılmadık bir yorum getirerek, görüntüye para eklenmesinin bebeği "seks işçisi gibi" gösterdiğini söyledi.
Variety’nin haberine göre, California’daki ABD Bölge Mahkemesi'ne başvuran Elden’in avukatı, davada, "Sanıklar, Spencer Elden’in çocuk pornografisini kasıtlı şekilde ticari olarak pazarladılar ve fotoğrafın şoke edici niteliğini, kendilerini ve müziklerini tanıtmak için kullandılar" dedi.
Avukat ayrıca, “Sanıklar, müzik endüstrisinde dikkat çekmek için yaygın olarak kullanılan bir albüm tanıtım planının önemli bir unsuru olarak çocuk pornografisini kullandılar” iddasını ekledi.
150 BİNER DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİ
30 yıl önce çıkan 'Nevermind' albümü için dava açan Elden, aralarında müzik grubunun hayatta olan yıldızları Dave Grohlve ve Krist Novoselic ile Kurt Cobain’in mirasçısı Courtney Love, Cobain’in mirasının yöneticileri Guy Oseary ve Heather Parry, fotoğrafçı Kirk Weddle, sanat yönetmeni Robert Fisher ile son 30 yıldır albümü yayınlayan veya dağıtan mevcut veya feshedilmiş plak şirketinin her birinden en az 150 biner dolar tazminat talep etti.
Davada ilginç olan orijinal Nirvana davulcusu Chad Channing, albüm kaydedilmeden ve kapak fotoğrafı çekilmeden önce 1990'da gruptan ayrılmasına rağmen, grubun bir parçasıymış gibi sanık olarak adlandırılıyor.
DEFALARCA AYNI POZU VERDİ
Albümü dava eden Elden, albümün 10’uncu, 17’nci, 20’nci ve 25’inci yıldönümleri vesilesiyle, mayosuyla havuza dalarak, bir genç ve yetişkin olarak pozu defalarca tekrarlamıştı.
Bu fotoğraf çekimlerine eşlik eden röportajların çoğunda, Elden, Nevermind kapağıyla ünlü olmak ve onun tarafından istismar edilip edilmediği konusunda karışık duygular dile getirmişti. Şimdiye kadar, fotoğrafın mirasıyla ilgili süregelen kararsızlığına rağmen, hiçbir zaman onu pornografik olarak tanımlamamıştı.
AİLEYE 200 DOLAR ÖDENDİ
Elden'ın ilk çekimde ailesine ödenen 200 doların ötesinde fotoğraf için hiçbir zaman para almadığını söylemesiydi. Daha önceki röportajlarında, Grohl ve Novoselic ile dostça temasa geçmeye çalıştığını, ancak hiçbir zaman yanıt alamadığını söylemişti. Davada Elden’in elini güçlendiren ayrıntı, ebeveynlerinin fotoğrafın herhangi bir şekilde kullanılmasına izin veren evrakları asla imzalamamış olmaları.
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