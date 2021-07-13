Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, Mark Ravenhill'in kısa oyunlarından oluşan 'Vur, Yağmala, Yeniden' adlı epik oyununu Ağustos ayından itibaren 3 ay boyunca Balat Ormanı'nda yıldızların altında, ağaçların arasında seyirciyle buluşturacak.



Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT), Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ve tüm sanatçı ekibiyle birlikte tüm yaz ve sonbahar dönemini kapsayacak, kısa oyunlardan oluşan büyük bir epik oyun projesine başlıyor.

Britanyalı oyun yazarı Mark Ravenhill’in, kısa oyunlardan oluşan epik oyunu “Vur, Yağmala, Yeniden”, ‘Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’ sanat ekibi ve oyuncularının yoğun prova ve hazırlık çalışmasıyla Balat Atatürk Ormanın İZCİEVİ’nde seyircileriyle buluşacak. Proje için Balat Atatürk Ormanı İzci Evi bir açık hava gösteri alanına dönüştürülüyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban

NKT’nin yaz ve sonbahar döneminde seyircisiyle buluşacağı bu yeniden düzenlenen gösteri alanıyla kente, gökyüzünün altında, ağaçların arasında, yeni, kalıcı ve sürekli bir açık hava sahnesi kazandırılıyor… Vur, Yağmala, Yeniden, savaş, barış, otorite, özgürlük, demokrasi, suç, ceza, hastalık, şiddet temaları üzerine yazılmış kısa oyunlardan oluşan bir bütün epik eser. Oyun, izole hayatlar yaşasak da gelişen teknoloji ve haberleşme araçlarıyla birbirimize bağlı olduğumuzu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızın olduğunu konu alan büyük tek bir hikaye.

Vur, Yağmala, Yeniden projesi 5 farklı yönetmenin sahneleyeceği 5 episoddan oluşuyor, her episodda NKT oyuncu ekibine misafir oyuncular katılıyor. Vur, Yağmala, Yeniden’in yönetmenleri Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, Doğu Akal. İlk episodun misafir oyuncusu Beste Bereket.

Beste Bereket

Temmuz’da başlayan provaların ardından, oyunlar Ağustos’un ilk haftası prömiyer yapacak. Yoğun bir prova ve oyun süreciyle tamamlanacak proje, Ekim sonuna kadar devam edecek. Ekim 15’ten itibaren, proje kapsamında sahnelenen tüm kısa oyunların (17 kısa oyun) arka arkaya tüm gün sürecek tek bir oyun şeklinde sahneleneceği özel gösterimler seyirciyle buluşacak.

VUR, YAĞMALA, YENİDEN

Yazan: MARK RAVENHILL

Çeviren: AYBERK ERKAY

Yönetmenler:

MERT ÖNER

MELİSA İCLAL YAMANARDA

EBRU NİHAN CELKAN

GÜLHAN KADİM

DOĞU AKAL



Oyunlar:

DÜN BİR OLAY MEYDANA GELDİ

KAYIP CENNET

CENNET YENİDEN

KORKU VE SEFALET

SAVAŞ VE BARIŞ

DÜNYALAR SAVAŞI

TAHAMMÜLSÜZLÜK

ÂŞIK KADINLAR

TROYALI KADINLAR

AŞK (AMA BİR YERE KADAR)

TANRILARIN ŞAFAĞI

ANA

SUÇ VE CEZA

BİR ULUSUN DOĞUŞU

ODYSSEİA

MİKADO

KIYAMET SAVAŞI

1. EPİSOD: 5 AĞUSTOS PRÖMİYER

2. EPİSOD: 19 AĞUSTOS PRÖMİYER

3. EPİSOD: 2 EYLÜL PRÖMİYER

4. EPİSOD: 16 EYLÜL PRÖMİYER

5. EPİSOD: 30 EYLÜL PRÖMİYER

HER HAFTA

PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ

SAAT 21.00