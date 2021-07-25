Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kimdir?

Ayşe Nazlı Yumlu, 22 Temmuz 1999 yılında dünyaya geldi. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @aysenazliyumlu kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Doğduğunda Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bırakılan Ayşe Nazlı, 4 aylıkken ünlü şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinildi.

İngiltere'de eğitim hayatını sürdüren Ayşe Nazlı, zaman zaman İstanbul'a annesi Nilüfer'in yanına gelerek ziyarette bulunuyor.

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın 20. yaş gününü şu sözlerle kutlamıştı: "Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30'u da 40'ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı..."