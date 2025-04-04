Nilüfer'den Kayahan paylaşımı: Sen gideli tam 10 yıl oldu
Nilüfer, merhum sanatçı Kayahan'ı vefatının 10'uncu yıl dönümünden andı; "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak"
Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015’te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayata veda etmişti. Vefatının üzerinden 10 yıl geçen Kayahan, ölüm yıl dönümünde meslektaşı Nilüfer tarafından anıldı.Nilüfer ve Kayahan
"HEP KALBİMİZDESİN"
Kayahan için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Nilüfer; "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.