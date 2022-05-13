Nilüfer'den 5 yıl aradan sonra yeni albüm: Kendine Bir Şans Ver

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Sanatçının Volga Tamöz prodüktörlüğündeki 26’ncı albümü "Kendine Bir Şans Ver", 5 yeni şarkıdan oluşuyor.

Çıkış şarkısı "Boşver"in klibi ise bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Yeni şarkılar ve yeni bir sound ile özenle hazırlanan albüm, Nilüfer'in kendi müzik şirketi "Nilüfer Prodüksiyon"un etiketini taşırken, dağıtımcılığını ise DMC üstlendi.

Nilüfer, 2 amatör besteciye şans da verdi. Sözü Gülsen Karatoprak, müziği Volga Tamöz ve Karatoprak’a ait "Boşver", sözü Fatma Özcan'a, müziği Nazan Palu'ya ait "17 Yaşımda", söz ve müziği Özcan'a ait "Gidiyorsun", söz ve müziği Febyo Taşel'e ait "Durum Bundan İbaret", söz ve müziği Ali Emre Özbayraktar'a ait "Olmayınca Olmuyor" eserleri albümde yer alıyor.