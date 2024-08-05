Nilperi Şahinkaya: Yasak meyveyi arıyorum
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bikinili fotoğraflarını yayımladı. Şahinkaya, pozlarına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü
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Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Nilperi Şahinkaya'dan yeni tatil pozları geldi.
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Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan oyuncu, bikinili fotoğraflarını yayımladı.
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Nilperi Şahinkaya pozlarına; "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.
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Ünlü oyuncu, haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı.
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Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde evlilik soruları karşısında üzerine gülerek; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.