Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, dün sabah Bebek'teydi. Tempolu yürüyüş yapan Şahinkaya, bir yandan da kulaklıkla müzik dinledi.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince de gülerek poz verdi. Nilperi Şahinkaya, "Terim soğumasın, sonra konuşalım." dedikten sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.