Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün Bebek trafiğinde görüntülendi. Sanatçı sevgilisi Emre Yusufi'nin kullandığı araca binerken objektifleri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncu, gazetecilere, "Bir anda nereden çıktınız?" ifadelerini kullandı. Nilperi Şahinkaya, daha sonra "Trafik duruyor başka zaman konuşuruz." dedikten sonra otomobile binerek oradan uzaklaştı.