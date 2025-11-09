Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'dan yeni fotoğraf; "Sevgilim görümcem ve ben"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Birliktelikleri devam eden ikiliden yeni fotoğraf geldi. Asansör içinde ayna karşısında poz veren âşıklar, fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

Nilperi Şahinkaya, ardından Baturalp Bekar'ın kız kardeşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Sevgilim, kız kardeşi yani görümcem ve ben" notuyla yayımladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekânda eğlenen Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın sohbetleri sırasında 'Evlilik anlaşması' üzerine konuştukları duyulmuştu.

Şahinkaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlişkimiz yeni başladı. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" ifadelerini kullanmıştı.