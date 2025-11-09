Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'dan yeni fotoğraf; "Sevgilim görümcem ve ben"

        Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'dan yeni fotoğraf

        Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açan Nilperi Şahinkaya, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı. Şahinkaya, daha sonra Bekar'ın kız kardeşinin de yer aldığı fotoğrafı, "Sevgilim, görümcem ve ben" notu ile yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sevgilim, görümcem ve ben"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kısa bir süre önce yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

        Birliktelikleri devam eden ikiliden yeni fotoğraf geldi. Asansör içinde ayna karşısında poz veren âşıklar, fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

        Nilperi Şahinkaya, ardından Baturalp Bekar'ın kız kardeşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Sevgilim, kız kardeşi yani görümcem ve ben" notuyla yayımladı.

        REKLAM

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekânda eğlenen Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın sohbetleri sırasında 'Evlilik anlaşması' üzerine konuştukları duyulmuştu.

        Şahinkaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlişkimiz yeni başladı. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet evine kepçe!
        Dehşet evine kepçe!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        Okan Buruk kararını verdi: İşte Cimbom'un 11'i
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        Yağmur az, sis ve pus var
        Yağmur az, sis ve pus var
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa