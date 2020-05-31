Kerem Bürsin, Nilperi Şahinkaya ile Instagram’da canlı yayın yaptı.

İlginç diyalogların yaşandığı programda Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşına "İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi?" diye sordu. Bürsin, bu soruya “Sevmedim. Daha doğrusu şöyle; ‘Bu kim ya, kendisini çok ciddiye alıyor’ diye düşündüm” şeklinde yanıt verdi.