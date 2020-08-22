Nilperi Şahinkaya: Ben de şiddet uygulayan biriyle rol almam - Magazin haberleri

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Son günlerde kadınlara uygulanan şiddet konularına sessiz kalmayan Nilperi Şahinkaya, "Ben de şiddet uygulayan biri ile rol almam." diyerek tepkisiz kalmadı.