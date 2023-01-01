"KÜSLÜĞÜ DEVAM ETTİRECEK BİR DURUMUMUZ YOK"

"Profesyonel hayat çok farklı" diyen Bekir Aksoy, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Belki profesyonel anlamda bir ortamda bulunmayabiliriz ama normal hayatta Nilgün benden bir şey isterse ya da ben ondan bir şey istesem biliyorum ki koştura koştura gideriz. Benim tempom biraz yoğunlaştı. O temponun içinde çok fazla fırsat bulamadım. Onun da öyle... Yapımcımızdan devam edemeyeceğim talebinde bulundum. Küslüğü devam ettirecek bir durumumuz yok. Ayna masada denk gelsek yine konuşurum.