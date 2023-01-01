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Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy aynı salonda bir araya gelmedi - Magazin haberleri

Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy aynı salonda bir araya gelmedi

Bir süredir küs olan Nülgün Belgün ile Bekir Aksoy, dün akşam Kıbrıs'ta pişti oldu. Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan ikiliden Aksoy, konunun hatırlatılması üzerine "Mesleki olarak bir oyun oynadık, ondan sonra oyunumuz bitti. Bir araya gelmek istememek gibi bir durum yok. Profesyonel hayat çok farklı" yanıtını verdi

Giriş: 01.01.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ziynet Sali dün akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sali'yi dinlemeye gelenler arasında bir süredir küs olan Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy da vardı. 

    Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan ikiliden Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile basın mensuplarının objektiflerine poz verdi.

  • "BİR ARAYA GELMEK İSTEMEMEK GİBİ BİR DURUM YOK"

    Bekir Aksoy, gazetecilerin konuyu hatırlatması üzerine "Mesleki olarak bir oyun oynadık, ondan sonra oyunumuz bitti. Bir araya gelmek istememek gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

  • "KÜSLÜĞÜ DEVAM ETTİRECEK BİR DURUMUMUZ YOK"

    "Profesyonel hayat çok farklı" diyen Bekir Aksoy, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Belki profesyonel anlamda bir ortamda bulunmayabiliriz ama normal hayatta Nilgün benden bir şey isterse ya da ben ondan bir şey istesem biliyorum ki koştura koştura gideriz. Benim tempom biraz yoğunlaştı. O temponun içinde çok fazla fırsat bulamadım. Onun da öyle... Yapımcımızdan devam edemeyeceğim talebinde bulundum. Küslüğü devam ettirecek bir durumumuz yok. Ayna masada denk gelsek yine konuşurum.

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