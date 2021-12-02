Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya." notunu düştü. Aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Işıl Mete de Karaibrahimgil'in paylaşımına "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.