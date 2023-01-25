Korozyona karşı oldukça dayanıklı biz özellik gösterdiği için paslanmaz çelik, madeni para gibi birçok ürünün üretiminde kullanılan ve soğuk ya da sıcak olarak işlenebilen nikel elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Nikelin sembolü nedir? İşte, tüm detaylar...

Nikel Simgesi Nedir?

Gerek endüstri gerekse de tıp alanının önemli hammaddelerinden bir tanesi olan nikelin sembolü Ni’dir. Bu elementin ismi ise Almancada, şeytanın bakırı ya da yalancı bakır anlamına gelen “kupfernickel” kelimesinden gelmektedir. Alman madenciler; bakıra benzeyen ve ondan bakır çıkarabileceklerini düşündükleri için bu elemente bu ismi vermişlerdir.

Nikel Elementi Özellikleri

Doğada saf olarak değil genellikle kobalt ile birlikte bulunan nikel elementinin dünyaya göktaşları aracılığıyla geldiği kabul edilmektedir. Kökenleri çok eskiye dayanan bu elementin keşfi ise 1751 yılında gerçekleşmiştir. İsveçli bir maden bilimci olan Baron Axel Fredrik Cronstedt; bakır elementini nikoletinden ayırmaya çalışırken nikeli elde etmiştir.

Oldukça sert ve katı bir element olan nikel; gümüş beyaz bir renge sahip olan alaşım bir metaldir. Dünya’da en bol bulunan 5. element olan nikel elementi, laterik ve magmatik sülfit yatakları adı verilen yataklardan elde edilmektedir.

Nikel rezervinin en fazla bulunduğu yerler ise Rusya, Kanada, Yeni Kaledonya, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. 150 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya nikel rezervlerinin yaklaşık %40’ı Rusya, Çin ve Küba’da bulunan yataklardan elde edilmektedir. Türkiye ise işlenebilir nikel yataklarına sahip olmamasından ötürü, bu ihtiyacını ithalat yoluyla çözmektedir.