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        Haberler Dünya Nijerya'da tekne faciası: 37 ölü | Dış Haberler

        Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 37 kişi öldü

        Nijerya'nın Kwara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:14
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        Nijerya'da tekne faciası: 37 ölü
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        Ulusal basında yer alan haberlere göre, pazardan dönenleri taşıyan tekne, Kwara eyaletinin Gajibo bölgesindeki nehirde battı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

        Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

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