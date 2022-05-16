Nijerya'da Jose Peseiro dönemi başladı

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya varıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Peseiro, Nijerya ile görüşmelere aralık ayında başlamasına rağmen finansal konularda anlaşamamış ve taraflar arasındaki sözleşme, o dönem askıya alınmıştı.

Kulüp olarak Porto ve Sporting Lizbon gibi önemli Portekiz takımlarını çalıştıran Jose Peseiro, milli takımlar düzeyinde ise Suudi Arabistan ve son olarak Venezuela'da görev almıştı.