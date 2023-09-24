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        Haberler Dünya Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı - Dünya haberleri

        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı

        Nijer'de askeri yönetim, hava sahasını ticari uçuşları da kapsayacak şekilde Fransa'ya kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:36
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        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
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        Afrika ve Madagaskar'da Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansının (ASECNA) internet sitesinde paylaşılan açıklamada, Nijer hava sahasının, Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi.

        Nijer hava sahası 6 Ağustos'ta tüm ticari ve sivil uçuşlara kapatılmış, 4 Eylül'de tekrar açılmıştı.

        Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan en önemli havayolu şirketlerinden Air France, Nijer'in başkenti Niamey'e haftada 4 gün sefer düzenliyordu.

        FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

        Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

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        Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

        Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

        Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

        Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

        Viyana Sözleşmesi'nin sağladığı diplomatik dokunulmazlık uyarınca Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine giremeyen askeri yönetimin, dokunulmazlığını iptal ettiği Büyükelçi Itte'yi elçilik binası dışında "yakalamak" istediği tahmin ediliyor.

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        Hala Nijer topraklarında bulunan Büyükelçi Itte'nin nerede olduğu ise bilinmiyor.

        NİJER'DEKİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

        CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #nijer
        #Fransa
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