Nijer'de darbe liderleri hükümet kurdu

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Nijer'de darbe liderleri yeni hükümeti kurduklarını duyurdu. Batı Afrika bloğu, Perşembe günü yapılacak zirve öncesinde, cunta liderlerinden askeri darbeye son vermelerini talep etmişti.

Perşembe Nijerya'da yapılacak Batı Afrika devlet başkanları toplantısı, Nijer için bir eylem planı üzerinde anlaşmayı amaçlıyor.

26 Temmuz'daki darbenin ardından, bu devletler 'demokrasiyi tekrar inşa etmek için' askeri güç kullanabilecekleri tehdidini açıklamıştı.

Cunta yönetimi ise geri adım atmayı reddetmiş, diplomatik teklifleri geri çevirmiş ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'in devrik cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u yeniden göreve getirmeleri için 6 Ağustos'a kadar verdiği süreyi göz ardı etmişti.

Ancak Reuters'ın aktardığına göre darbe yönetimi yeni hükümeti kurdu.

"Yeni Hükümetin Genel Sekreteri" olduğu duyurulan Mahamane Roufai Laouali, başka bir plan belirtmeden devlet televizyonunda 21 isim okudu.

Üç darbe lideri savunma, içişleri ve spor bakanlığına atandı. Pazartesi günü başbakan olarak atanan eski Maliye Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, yeni hükümetin maliye bakanı oldu.

Nijer'in önceki hükümetinde yer alan 43 bakandan kimse asker değildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bazoom'un ailesiyle, cumhurbaşkanlığı konutunda elektrik, su ve taze gıda olmadan alıkonulduklarını bildirmesinin ardından endişelerini dile getirdi.

Bir BM sözcüsü dün yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter bir kez daha onun derhal, koşulsuz olarak serbest bırakılması ve Devlet Başkanı olarak görevine geri getirilmesi çağrısında bulunuyor" dedi.

ECOWAS toplantısı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yapılacak toplantı önemli bir gelişme sağlayabilir. Blok liderleri bir sonraki adımlar için anlaşmaya varmayı umuyor.

ECOWAS Başkanı Bola Tinubu ve Nijerya başkanlık delegeleri, dün Nijer'in başkenti Niamey'de cunta liderleriyle bir araya geldi.

Herhangi bir gerginliğin, uzun süredir devam eden İslamcı ayaklanmanın milyonları yerinden ettiği ve bir açlık krizine yol açtığı, dünyanın en fakir bölgelerinden biri olan Batı Afrika Sahil'deki istikrarsızlığı artıracağı düşünülüyor.