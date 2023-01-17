Savaşın ne denli büyük olacağını gören Hz. Ömer, bu savaşta savaşmak üzere sırasıyla beş farklı komutan seçmiştir. Bir tanesine savaş meydanında bir şey olması halinde bir diğerinin orduların başına geçeceği Nihavend Savaşı komutanları kimlerdir? Nihavend Savaşı kimler arasında olmuştur? İşte, tüm detaylar…

Nihavend Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

Miladi takvime göre 642 yılında yapılan Nihavend Savaşı; Sasani İmparatorluğu ile İslam orduları arasında gerçekleşmiştir. Sasanilerin kaybettiği Celula Savaşı’nın ardından Müslümanlar üzerine göndermek için yeni bir ordu hazırlığında olması nedeniyle gerçekleşen bu savaş, İslam ordularının galibiyetiyle sonuçlanmış ve Müslümanların İran üzerindeki konumları güç kazanmıştır.

Nihavend Savaşı Nerede Yapıldı?

Sasaniler ile İslam orduları arasında yapılan Nihavend Savaşı adını savaşın yapılmış olduğu bölgeden almıştır. İran’ın bir eyaleti olan Hamedan yakınlarında bulunan Nihavend şehri; gerçekleşen savaşın neticesinde İslam orduları tarafından fethedilmiştir.

Nihavend Savaşı Nedenleri

Celula Savaşı’nı kaybeden III. Yezdicerd’in Müslümanlara saldırmak için yeni bir ordu hazırlaması.

İslam Devleti’nin İran’ı fethederek burada İslamiyet’i yayma düşüncesi.

Nihavend Savaşı Komutanları

Halife Hz. Ömer; Nihavend Savaşı için beş komutan ataması yapmıştır. Nihavend Savaşı esnasında orduları komuta edecek olan ilk komutan Numan b. Mukarrir olarak atanmıştır. Savaşta onun öldürülmesi halinde yerine Huzeyfe b. Yeman, ona bir şey olması halinde Cerir b. Abdullah, ondan sonra Mugire b. Şu’be, ve en son olarak da Eşas b. Kays’ın atanması kararlaştırılmıştır. Nitekim savaşın sonuna doğru Numan b. Mukarrir hayatını kaybetmiş ve yerine Huzeyfe b. Yeman komutan olarak atanmıştır.