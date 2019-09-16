16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim'in cezası ve hakemler hakkında CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.
"HATALAR EN ALT SEVİYEYE GELECEK"
Hakemlerin ve VAR sisteminin durumu hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Maalesef biz de yönetim olarak sürekli hakem konuşulmasından büyük üzüntü duymaktayız. Bu VAR sistemini uygulamamızın en önemli sebeplerinden biri de bu hakem hatalarını minimum seviyeye getirmek. Bunda başarılı olduk. Bu sene VAR'ın ikinci yılı. Yine de bazı hataların olduğunu üzülerek görüyorum. Her geçen hafta VAR hatalarını, hakem hatalarını azaltmak ve adaleti dağıtmayı hedefliyoruz. Önemli olan hiçbir işte kötü niyetin olmamasıdır. Buna tüm kalbimizle, yüreğimizle inanıyoruz. Zamanla bu hataların en alt seviyeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"
Nihat Özdemir, "Maç sonu konuşmalar zarar veriyor mu? Fatih Terim'in açıklamaları ve bunun üzerine verilen cezalar devam edecek mi, bunlar cezalarla son mu bulacak, yoksa cezalar ağırlaştırılacak mı?" sorusuna "Bu konular hakkında bazı önemli kararlar alacağımızı tahmin ediyorum. Futbolun marka değerine zarar verecek olan her konunun üzerine gitmeye kararlıyız. Bundan hiçbir ödün vermeyeceğimiz, herkes tarafından bilinmeli. Hukukçularımız çalışıyorlar. Daha çok disipline edebilmek için, marka değerini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" şeklinde yanıt verdi.
"BAZI KARARLAR ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Nihat Özdemir son olarak "Cezaların ağırlaştırılması düşünülmeyecek ama aynı olayı iki defa tekrarladığınızda bazı ciddi kararlar almayı yönetim olarak düşünüyoruz" dedi.
ÖZDEMİR'DEN 19:05 AÇIKLAMASI
Beyaz TV'ye de açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "PFDK kararlarını internet sayfamıza 18.58'te koyduk. İşlemler devam etmiş, sonrasında maalesef 19.05'te paylaşılmış. Ben de bunu istemezdim. Kötü niyet var mı yok mu onun araştırmasını yapıyoruz. Kasıtlı bir durum varsa bunun üzerine gideriz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!