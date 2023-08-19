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        Haberler Gündem Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı! Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

        Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı! Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

        Nihat Hatipoğlu sağlık durumu, ünlü ilahiyatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Sevenlerini üzen haberin ardından 68 yaşındaki ilahiyatçının sağlık durumu merak konusu oldu. İşte Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 10:05
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        • 1

          İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu gündeme geldi. ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası "Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?" araştırmaları hız kazandı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında merak edilenler...

        • 2

          NİHAT HATİPOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

          Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu için sevenlerinden dua istendi.

          NİHAT HATİPOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

          Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        • 3

          NİHAT HATİPOĞLU HASTALIĞI NE?

          Ünlü ilahiyatçının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama dışında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 4

          NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

          Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955, Diyarbakır doğumlu, Türk akademisyen, ilâhiyatçı ve rektördür.

          Hatipoğlu, Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

          2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı.

          Atv'DE gerçekleştirdiği dinî programları devam etmektedir. Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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