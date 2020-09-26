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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Nihat Altınkaya, önceki akşam 3 milyon liralık lüks marka aracıyla Bebek'te görüntülendi. Karşısında bir anda gazetecileri gören Altınkaya, kısa süreli bir şok yaşadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı.