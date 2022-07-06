Babaya acı veda

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Altınkaya’nın naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

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