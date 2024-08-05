Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nihal Yalçın: Yaptığımın tersini yapın - Magazin haberleri

        Nihal Yalçın: Yaptığımın tersini yapın

        Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından oyuncu Nihal Yalçın, "Yaptığımın tersini yapın" diyerek X'ten esprili bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.

        • 2

          Erişim engelinin neden gerçekleştirildiği ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmazken oyuncu Nihal Yalçın, bu konuyla ilgili esprili bir mesaj yayımladı.

        • 3

          "BORSAYA GİRDİM, BORSA ÇÖKTÜ"

          Nihal Yalçın, X'ten (Eski adıyla Twitter) yayımladığı bir mesajda "Şu Instagramı canlandırayım biraz dedim, malum havalı foto yoksa iş yok... Bende hava bin 500! Insta kapatıldı. Borsaya girdim, borsa çöktü. Dolar aldım düştü, sattım çıktı. Adımlarımı paylaşayım da ben ne yaparsam tersini yapın, kazanırsınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir" ifadelerine yer verdi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Babaya veda
        Babaya veda
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
        Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
        Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
        Habertürk Anasayfa