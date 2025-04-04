Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanma süreciyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde protestolar düzenlendi. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı 2 Nisan'da yapılan 'alışveriş yapmama' boykotu da birçok ünlü isim tarafından desteklendi.

Tüm bunların ardından başta Aybüke Pusat olmak üzere Boran Kuzum, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ile Eray Ertüren TRT'nin yapımlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

REKLAM advertisement1

Son olarak oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı gün Üzümoğlu da dâhil olmak üzere 11 kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

REKLAM

Bu süreçte oyuncular için sosyal medyada destek çağrısı yapılırken SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'dan 'Efsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Yalçın, "Belki bundan sonra, senelerce iş yapamayan ünlülere de arada bir 'Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?' diye sorarsınız. İnsan ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullanarak sitem etti.

Belki bundan sonra, senelerce iş yapamayan ünlülere de arada bir nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sorarsınız. İnsan ihtiyaç duyuyor. — Nihal Yalçın (@NiyalApla) April 3, 2025