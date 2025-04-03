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        Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de dizilerinden çıkarıldı - Magazin haberleri

        Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de dizilerinden çıkarıldı

        Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum ile Furkan Andıç da boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle TRT yapımlarını kadrosundan çıkarılmıştı. Başak Gümülcinelioğlu ile Eray Ertüren de projelerinin kadrosundan çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:30
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        2 Nisan’da yapılan boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat, TRT yapımı 'Teşkilat' dizisinden çıkarılmıştı.

        Aynı gerekçeyle Boran Kuzum, 'Bir Ruh Macerası'ndan, Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da 'Muhabir' dizisinden çıkarıldı.

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        Aybüke Pusat’a sosyal medyadan destek veren Başak Gümülcinelioğlu, 'Muhabir' dizisindeki 'Duygu' rolünden, Eray Ertüren de boykot paylaşımları nedeniyle TRT Tabii’nin yeni dizisi 'Kara Kış' kadrosundan çıkarıldı.

        Öte yandan TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle diziden çıkarıldığını açıklanmasının ardından herhangi bir destek paylaşımı yapmayan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın destek paylaşımı yapmaması nedeniyle sosyal medyada lince uğradı. Sarıtaş, bunu üzerine sosyal medya hesabından sayfasını gelen yorumlara kapattı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aybüke Pusat
        #Boran Kuzum
        #furkan andıç
        #Başak Gümülcinelioğlu
        #trt

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