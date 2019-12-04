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Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine mi katılıyor?

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucular kuruluna Nihal Olçok'u aldığı iddia edildi.

04.12.2019 - 12:47 | Güncelleme:
Nihal Olçok

Partiye yakın üst düzey bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Olçok, Davutoğlu'nun henüz ismi açıklanmayan partisinin kurucular kuruluna katıldı.

Kurucular kurulunun yaklaşık 100 kişi olması ve toplumun farklı hassasiyetlerini temsil eden kişilerin yer alması planlanıyor.

Olçok geçtiğimiz günlerde Twitter'dan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın "Ak Parti'nin altını oymaya çalıştı, yakalanınca mağduru oynamak istedi ve Kılıçdaroğlu'nun yanına koştu. 'Duruş' diye kitap yazmış ama kendi 'Duruş'u yok Ahmet Davutoğlu'nun. Bakın daha önce ne sözler veriyordu? Şimdi sizin karşınıza gelse siz ne derseniz" ifadelerine yanıt vermişti.

Olçok, "Yeni alternatifler üretilmesi neden bu kadar endişe ile karşılanıyor. AK Parti Mars’tan gelmedi nihayetinde Refah'tan doğmadı mı? Halbuki sevinilmesi lazım doğum olgunlaşmanın tam karşılığıdır. Hayatın gerçekleri..." ifadelerini kullanmıştı.

 

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