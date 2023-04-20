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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nihal isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NİHAL ADININ ANLAMI NEDİR?

Nihal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nihal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nihal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NİHAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nihal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnce ve düzgün vücutlu sevgili.

NİHAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nihal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nihal adını koymak caizdir.

NİHAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nihal ismini kullanan 56.990 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nihal ismini kullanan 11.630 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nihal ismini kullanan 4.817 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nihal ismini kullanan 4.018 kişi bulunmaktadır.

NİHAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nihal ismindekiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk