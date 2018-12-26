Niğde'de yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Niğdeliler tarafından araştırılıyor. Niğde Valiliği açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Niğde'deki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Niğde'de okullar kaç gün tatil edildi? Niğde'de yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

NİĞDE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Çiftlik Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı nedeni ile ilçedeki okulların bugün için 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde valiliği yarın yani 27 Aralık salı günü için kar tatili olup olmayacağını ilerleyen saatlerde durum değerlendirmesi yaparak karar verecek.Niğde valiliğini kar tatili kararı aldığı anda bu haberde bulacaksınız.

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