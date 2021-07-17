Niğde Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

DHA

Niğde-Ankara otoyolunun merkeze bağlı Yıldıztepe beldesi yakınlarında bir TIR'dan inen göçmenlerin ayrılıp farklı yönlere gittikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF 123 plakalı TIR'ın 16 MCF 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, TIR şoförü S.G ile 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde Valiliği’nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Şu ana kadar 74 düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.