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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nida isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NİDA ADININ ANLAMI NEDİR?

Nida ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nida adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nida isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NİDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nida ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çağırma, bağırma, seslenme. Ünlem.

HARUN İSMİNİN ANLAMI

NİDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nida ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Nida adını koymak caizdir.

NİDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nida ismini kullanan 13.608 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nida ismini kullanan 2.217 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nida ismini kullanan 647 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nida ismini kullanan 607 kişi bulunmaktadır.

NİDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nida adındakilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner