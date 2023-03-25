Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Nida İsminin Anlamı Nedir? Nida İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nida isminin anlamı nedir? Nida ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Nida ismi farklı anlamları taşımaktadır.

Giriş: 25.03.2023 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Nida İsminin Anlamı Nedir? Nida İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nida isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NİDA ADININ ANLAMI NEDİR?

Nida ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nida adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nida isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NİDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nida ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Çağırma, bağırma, seslenme.
  2. Ünlem.

NİDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nida ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Nida adını koymak caizdir.

NİDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Nida ismini kullanan 13.608 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Nida ismini kullanan 2.217 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Nida ismini kullanan 647 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Nida ismini kullanan 607 kişi bulunmaktadır.

NİDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nida adındakilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2 yeni banka kurulması Resmi Gazete'de
2 yeni banka kurulması Resmi Gazete'de
Yemen'de şiddetli yağış ve selden 9 bini aşkın aile etkilendi
Yemen'de şiddetli yağış ve selden 9 bini aşkın aile etkilendi
Harun isminin anlamı
Harun isminin anlamı
Halil isminin anlamı
Halil isminin anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.