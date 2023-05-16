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Nicolo Zaniolo 6 dakikada kırmızı kart gördü

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zinolo, İstanbulspor maçının 75. dakikasında kırmızı kart gördü.

Giriş: 16.05.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Nicolo Zaniolo 6 dakikada kırmızı kart gördü
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile deplasmanda mücadele ederken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 69. dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın 73. dakikasında bir pozisyonda Zaniolo ceza sahası içine girerek Mehmet Yeşil’e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İtalyan futbolcuya sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal ederek, Nicolo Zaniolo’ya direkt kırmızı kart verdi.

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