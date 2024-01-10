Nicole Kidman o geceyi anlattı:  Aklımdan 'Aşkımı bulmalıyım' düşüncesi geçti

"Ben zaten bir parti kızı değilim" diye konuşan Nicole Kidman, o gece düzenlenen geleneksel Vanity Fair partisine katılmaya da hiç gönüllü değildi. Ama sonunda yine de elinde Oscar ödülüyle partinin yolunu tuttu.

Nicole Kidman, o anlarda yani elinde Oscar ödülüyle partiye gittiğinde de çok duygulu ve çok heyecanlı hissettiğini aktardı. Fakat daha sonra bunaldı ve bu durumdan hiç hoşlanmadı. Kidman, aklından da "Keşke bunlardan daha fazla keyif alabilseydim" düşüncesini geçirdiğini ifade etti.