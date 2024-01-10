Nicole Kidman o geceyi anlattı: Aklımdan 'Aşkımı bulmalıyım' düşüncesi geçti
Nicole Kidman, 2003'te kazandığı Oscar ile kariyeri adına önemi bir atmıştı. Kidman, ödül gecesinde neler hissettiğini anlattı; "O gece aklımdan 'Aşkımı bulmalıyım' düşüncesi geçti"
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Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, 2003'te kendisiyle aynı mesleği yapan birçok kişinin hayallerini süsleyen bir ödülü kazanmıştı. İlk Oscar ödülünü 'Saatler'de canlandırdığı 'Virginia Woolf' karakteriyle kazanan Nicole Kidman, o geceye dair samimi açıklamalarda bulundu.
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"ÖZEL HAYATIMDA BAZI ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYORDUM"
Nicole Kidman, Oscar gecesinde neler hissettiğini yazar Dave Karger'ın 50 Oscar Nights (50 Oscar Gecesi) adlı kitabında anlattı.
2001'de Tom Cruise ile evliliğini bitiren Nicole Kidman, o dönem için "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" diye konuştu.
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"HAYATIMIN AŞKINI BULMALIYDIM"
Kitapta anlattığına göre Nicole Kidman, elinde 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar ile törenden ayrıldı. Sonra gidip kendine dışarıdan yemek söyledi. Otelde yere oturup yemeğini yedi. Sonra da hemen yatağına gitti. İşte o zaman aslında bu büyük sevinci ne kadar eksik yaşadığını fark etti.
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Nicole Kidman, aklından geçenleri de şöyle ifade etti: Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı. Gece yarısından önce yatağa girmiştim.
Nicole Kidman, O sırada bir daha böyle bir ödül kazanırsa tam 24 saat boyunca yatmayacağını da düşündü.
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PARTİYE GİTTİ AMA ORADA DA EĞLENEMEDİ
Nicole Kidman, aslında ne kadar karmaşık duygular içinde olduğunu o gece teşekkür konuşması yaparken de ifade etmişti. Teşekkür konuşmasında "Russel Crowe bana ağlamamamı söyledi ama şimdi ağlıyorum" diyen Kidman, hemen ardından da oradan ayrılmak istedi.
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"Ben zaten bir parti kızı değilim" diye konuşan Nicole Kidman, o gece düzenlenen geleneksel Vanity Fair partisine katılmaya da hiç gönüllü değildi. Ama sonunda yine de elinde Oscar ödülüyle partinin yolunu tuttu.
Nicole Kidman, o anlarda yani elinde Oscar ödülüyle partiye gittiğinde de çok duygulu ve çok heyecanlı hissettiğini aktardı. Fakat daha sonra bunaldı ve bu durumdan hiç hoşlanmadı. Kidman, aklından da "Keşke bunlardan daha fazla keyif alabilseydim" düşüncesini geçirdiğini ifade etti.
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BOŞANMA SONRASI HAYATINI DÜZENE OTURTAMAMIŞTI
Nicole Kidman'ın kazandığı Oscar ödülünün bile keyfini çıkaramamasının nedeni ise o sırada Tom Cruise ile boşanma davasından kısa süre önce çıkmış olması ve henüz hayatını tam olarak rayına oturtamaması.
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2006'DA KEITH URBAN İLE EVLENDİ
Nicole Kidman aradığı mutluluğu ve aile hayatını ise 2006'da evlendiği country müzik şarkıcısı Keith Urban'da buldu.
Fotoğraflar: Avalon, AP