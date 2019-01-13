Fransa 1. Ligi ekiplerinden Nice'te forma giyen ve Patrick Viera ile yaşadığı sorunların ardından antrenmanlara alınmayan Mario Balotelli'nin geleceği merak konusuydu. Kırmızı-siyahlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Balotelli, bir süredir İtalya'da tatil yaparken Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere de futbolcusuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Balotelli'yi sevdiğini dile getiren Rivere, "Bize yaşattığı harika iki yılı unutmadım ancak bizde kalması mümkün değil. Onu çok seviyorum ve umarım en kısa sürede kendisi için doğru takımı bulur" ifadelerini kullandı.

Haberlerde Balotelli'nin yine Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile görüştüğü ve bu transferin yakın zamanda resmiyete kavuşmasının beklendiği dile getirildi.