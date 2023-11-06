Celine Dion 4 yıl sonra görüntülendi

"GÜNLÜK HAYATIMIN HER ALANINI ETKİLİYOR"



Ayrıca Celine Dion, rahatsızlığını ilk olarak geçen yıl gözyaşlarına hakim olamadığı bir videoyla duyurmuştu. Dion açıklamasında, "Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor. Bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor" demişti.