Nezle; mevsimlerin değişiklik göstermesiyle, kişinin yeterli vitamin, mineral, protein gibi değerleri almamasıyla savunmasız kalması sonucu bulaşan bir hastalıktır. Mevsimlerin değişmesiyle vücut düzeni de değişmektedir. Bunun sonucunda bağışıklık sistemi bakteri ve virüslerle savunmasız hale gelmektedir. Savunmayı güçlendirmek için besin değerlerinden bolca almak gerekmektedir. Beslenmenin yanında da dikkat etmemiz gereken durumlar bulunmaktadır. Bunlar;
- Sıvı tüketin; gün boyunca bolca su ve sıvı şeyler tüketmeye çalışın. Vücudunuzun temizlenmesi için günde 2.5 litre sıvı size büyük yarar sağlamaktadır.
- Ellerinizi temiz tutun; gün içerisinde birçok yere dokunarak, binlerce bakteri ve virüsleri toplamaktayız. Bu yüzden her zaman dışarıdan geldiğimizde ellerimizi güzelce yıkayıp, temizlemeliyiz. Kesinlikle elinizi yıkamadan yüzüne veya açık bir yaranıza değdirmeyiniz.
- Hapşurma sırasında ağzınızı elinizle kapatmayın; bu durum virüslerin elinize bulaşmasına neden olmaktadır. Ellere bulaşan virüslerin temizlenmesi her zaman zordur. Böyle bir durumda mutlaka peçete ile ağzınızı kapatmaya özen gösterin.
- Temiz hava sirkülasyonu; nezle ve grip ile bulaşan virüsler havasız bir ortamda daha çabuk yayılarak, bulaşmaktadır. Bu yüzden nezle olan kişi ile aynı havayı solumamaya dikkat edin. Bulunduğunuz ortamı sürekli havalandırın veya dışarı çıkıp temiz hava almaya özen gösterin. Virüsler temiz hava stabil duruma geçerler ve çoğalmazlar.
- Buhar banyosu yapın; elinizden geldiğince hamam veya sauna tarzında yerlere giderek üzerinizde yer etmiş virüsleri temizleyin.
- Egzersiz yapın; yapılan egzersizler sırasında vücudun terleyerek ısınması virüslerin ölmesini sağlayarak, hastalıklardan korunmanızı sağlar.
- Sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin; metabolizma ve bağışıklık sisteminizi güçlendirerek virüslerden korunmanızı sağlamaktadır.
- Günde 1 kase yoğurt tüketin; içerisinde bulunan bakteriler bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, sizi nezleden korumaktadır.
- Sigara kullanımını kesin; nezleyken sigara kullanımınızı muhakkak azaltın. Bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olduğu için toparlanmanız uzun sürecektir.
- Alkolü azaltın; eğer alkol kullanıyorsanız fazla tüketiminden kaçının. Alkol vücudun susuz kalarak, bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bu durumda her an hastalıklara hazır hale gelmenize yol açmaktadır.
Tavsiye edilenlere uyup, önlemler almanız bağışıklık sisteminizi güçlendirerek; nezleden korunmanızı sağlayacaktır.
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