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        Haberler Bilgi Magazin Nezir Çınarlı kimdir? Hayal Köseoğlu’nun sevgilisi Nezir Çınarlı kaç yaşında, nereli?

        Nezir Çınarlı kimdir? Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi Nezir Çınarlı kaç yaşında, nereli?

        Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu sevgilisi Nezir Çınarlı ile aşkını ilan etti. Nezir Çınarlı 2009 yılında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlamıştır. 2019 yılında ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Gökhan Boybelen Yiğido rolü ile yer almış ve tanınmıştır. Peki Nezir Çınarlı kimdir? Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi Nezir Çınarlı kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:00
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        • 1

          Nezir Çınarlı hayat hikayesi ile araştırılıyor. Hayal Köseoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk fotoğraflarını paylaşarak birlikteliğini ilan etti. İşte Nezir Çınarlı hayat hikayesi

        • 2

          ERSOY NEZİR ÇINARLI KİMDİR?

          Ersoy Nezir Çınarlı 4 Şubat 1992 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudu.

          2009 yılında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlamıştır. 2019 yılında ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Gökhan Boybelen Yiğido rolü ile yer almış ve tanınmıştır.

        • 3

          Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Ersoy Nezir Çınarlı, 2009 yılında İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu kapsamında "Sessizliğim Benden Değil" adlı tiyatro oyununda rol aldı.

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