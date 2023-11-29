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        Haberler Dünyadan Neymar'ın mesajları ifşa oldu, sevgilisi ayrılık kararı aldı - Magazin haberleri

        Neymar'ın mesajları ifşa oldu, sevgilisi ayrılık kararı aldı

        Neymar'ın, model Aline Farias'a yolladığı mesajları ifşa oldu. Bunun üzerine yeni doğan kızının annesi olan sevgilisi Bruna Biancardi, ünlü Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:20
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          Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan Neymar, geçtiğimiz günlerde sakatlanarak sezonu kapattı.
          Neymar, özel hayatında da zor günler yaşıyor.

        • 2

          Brezilyalı sosyal medya fenomeni Aline Farias, Neymar'ın kendisine gönderdiği müstehcen içerikli mesajı ifşa etti.

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          Söz konusu mesaj şöyle; "Çıplak fotoğraf var mı? Görmek istiyorum." Aline Farias, bunun üzerine internette yetişkinlere yönelik içeriklerinden bazılarının linkini gönderdi.

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          Bunun üzerine yeni doğan kızının annesi olan sevgilisi Bruna Biancardi, Neymar'dan ayrıldığını açıkladı.

        • 5

          Bruna Biancardi, açıklamasında "Her gün haberlerin merkezinde olan bu ilişkinin artık içinde olmadığımı bildiririm. Biz, Mavie'nin ebeveynleriyiz ve Neymar'la olan bağımızın nedeni yalnızca bu olacak" ifadelerini kullandı.

        • 6

          ÖZÜR DİLEMİŞTİ

          Aline Farias'a gönderdiği müstehcen mesaj, Neymar'ın ilk vukuatı değil. Neymar, haziranda sevgilisini aldattığı için özür dileyerek af dilemişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kız arkadaşını aldattığını ve büyük pişmanlık duyduğunu belirten Neymar, özür dilerken hatasını telafi etmek istediğini kaydetmişti.

        • 7

          Neymar paylaşımında, "Bruna, bunu senin ve ailen için yapıyorum. Savunulamazı savunmak. Gerek yok. Ama seni hayatımızda istiyorum. Tüm bunların, hayatımdaki en özel insanlardan biri olan çocuğumun annesi olmasını hayal ettiğim kadına zarar verdiğini gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

          Özel hayatını yoluna koyacağı sözünü veren Neymar sözlerini şöyle sürdürmüştü: Hatalıyım ve yaşanan bu anlamsız olay için çoktan özür diledim ama bunu bir kez de herkesin gözü önünde yapmak istiyorum. Özel bir konu halka açık yaşanırsa o zaman özrün de halka açık olması gerekir. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Sana ihtiyacım var. Tüm bunlar olurken ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmanı ne kadar istediğimi gördüm. Hatalarımı ve özel hayatımı yoluna koyacağım.

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          USLANMIYOR

          Neymar, o dönem hamile olan Bruna Biancardi'den özür dilese de ertesi gün bu kez model Celeste Bright ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

        • 9

          Neymar'ın gönderdiği mesajı paylaşan Celeste Bright, "Eğer bir kız arkadaşın varsa, başka kızlara DM atma. Bu yanlış ve eşinize karşı büyük saygısızlık" ifadelerine yer verdi.

        • 10

          GEÇTİĞİMİZ YIL DA İFŞA EDİLDİ

          Neymar, bir başka ifşa vukuatıyla 2022'de karşı karşıya kalmıştı. Neymar, Brezilyalı model Anna Lis'in fotoğrafına "Güzel fotoğraf" şeklinde yorum yapmıştı. Lis de ünlü futbolcuya "Gel daha yakından bak" cevabını vermişti. Aralarındaki yazışma şöyle sürmüştü;
          - Çok uzak.
          - Hiçbir şey yakınlaşmamıza engel değil.

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