Neymar: Benim için sadece bir kral var - Futbol Haberleri

Neymar: Benim için sadece bir kral var - Futbol Haberleri

Brezilyalı futbolcu Neymar, 'TheGrefg'le yaptığı röportajda kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Birçok kişi, Neymar'ın dünyanın en iyilerinden biri, belki de tarihin en iyisi olma fırsatını kaçırdığını düşünüyor. YouTuber 'TheGrefg' de bu konuyu Neymar'a sordu.

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Ünlü futbolcu bu soruya, "Ben kral olmak istemediğimden değil, benim için sadece bir kral var ve o da Pelé. Kariyerimde birçok şey yaşandı, çok fazla sakatlık geçirdim ve bunlar bana pahalıya mal oldu. Ama Tanrı böyle istedi. Üzgün olmak için hiçbir sebebim yok." şeklinde yanıt verdi.

Neymar, "Hikayem ve hayatım için çok mutluyum. Hayalini kurduğum her şeyi gerçekleştirdim, hatta hayal bile etmediğim şeylere ulaştım. Tanrı'ya benim, ailemin ve arkadaşlarımın hayatını değiştirdiği için çok minnettarım. Benim için en önemli olan şey bu." diyerek sözlerini noktaladı.