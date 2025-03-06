Neymar 17 ay sonra Brezilya Milli Takımı'nda!
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, 17 ay sonra Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
Kolombiya ve Arjantin'le karşılaşacak olan Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Brezilya futbolunun yıldız ismi Neymar, 17 aylık bir aranın ardından kadroya yeniden çağrıldı.
NE OLMUŞTU?
Ağır sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den de ayrılarak ülkesinin takımlarından Santos'a geri dönmüştü.
Son olarak 2023 yılında Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay'a karşı forma giyen Neymar, 1.5 yıl aradan sonra Brezilya Milli Takımı kadrosuna yeniden girdi.
Teknik direktör Dorival Júnior'un açıkladığı kadroda yer alan Neymar'ın, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ve Arjantin'e karşı forma giymesi bekleniyor.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson
Defans: Danilo, Gabriel Magalhaes, Guilherme Arana, Leo Ortiz, Marquinhos, Murillo, Vanderson, Wesley
Orta Saha: Andre, Bruno Guimares, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha, Neymar Jr.
Forvet: Estevao, Joao Pedro, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Jr.