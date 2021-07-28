Klasik Türk Musikisi'nin ney üstadlarından Mesut Cemil Bey ve İstanbul ekolünün günümüzdeki temsilcisi neyzen Niyazi Sayın hastaneye kaldırıldı.

KONTROL ALTINDA

Edinilen bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmayan Niyazi Sayın'ın hastanede bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi.