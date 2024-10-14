Nexans, 17 milyon euro yatırımla 900 ton karbon salınımının önüne geçecek

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Tüm dünyada 41 ülkede 28.000 çalışanı ile sürdürülebilir elektrifikasyon çözümleri üzerinde çalışan Nexans'ın Denizli Fabrikası, bu dönüşüm çerçevesinde alanını yüzde 20 büyüterek 2025 yılından itibaren 58 bin metrekare alanda hizmet vermeye başlayacak. Bu büyüme ile operasyonel verimlilik ve iş güvenliği konularında 2030 standartlarına uygun düzenlemeler yapılacak. Yeşil bina konsepti çerçevesinde projelendirilen dönüşüm için toplamda 7 milyon euro bina yatırım bütçesi ayırırken; makine revizyon, dijitalizasyon, kapasite artışı ve verimlilik artışıyla beraber toplamda 17 milyon bütçe ayrılacak.

KURTİŞ: YILLIK KARBON MİKTARIMIZI 900 TON KADAR AZALTACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu büyük yatırım ile amacımız, fabrikamızda çok daha az enerji kullanarak, daha az karbon salınımı ile daha verimli bir üretim yapmak. Yeşil fabrika konseptinde Denizli’den dünyaya örnek olacak bir proje çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Denizli’de ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın 50 ülkesine ihraç ederek önemli bir ihracat başarısına imza attık. Bu güzide şehrimiz dünyaya örnek olacak, yeni nesil teknolojiler ile donatılmış doğa dostu bir fabrikayı hak ediyor. Bu yatırımla birlikte yıllık karbon miktarımızı 900 ton kadar azaltacağımızı öngörüyoruz”.

Kurtiş, Türkiye’de yangın güvenliği yüksek kablolar ile ihracat rekorları kırdıklarını ve ülkemizin sürdürülebilir geleceğine ve ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti: “Nexans olarak biz, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili çözümler sunarak elektrikleşmeyi sağlamak ve enerji geçişini hızlandıracak çözümler üretiyoruz. Ayrıca, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimizi de ilan etmiş durumdayız. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevresel etkiyi dengeleyen bir yönetim modeli olan 3E ismini verdiğimiz yenilikçi bir model ile şirketimizin ve dünyamızın sürdürülebilirliği için sorumlu bir yönetim anlayışı içinde hareket ediyoruz.”