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        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle United: 4 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Newcastle United: 4 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United sahasında Manchester United'ı ağırladı. Altay Bayındır Premier Lig'de ilk maçına çıkarken; Kırmızı Şeytanlar maçtan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:59
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        Altay'lı Man. United mağlup!
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        Newcastle United, Premier Lig’in 32. haftasında evinde oynadığı Manchester United’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Manchester’da 11’de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig’de ilk kez forma giydi.

        Premier Lig’in 32. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti. Ev sahibi takımı, maçın 24. dakikasında Sandro Tonali'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip de 37. dakikada Alejandro Garnacho ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda Newcastle, 49 ve 64. dakikalarda Harvey Barnes ile 77. dakikada da Bruno Guimaraes'in attığı gollerle sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

        Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Newcastle United, puanını 56'ya çıkardı ve 4. sırada yükseldi. Manchester United ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.

        Manchester’da 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig’de ilk kez forma giydi.

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