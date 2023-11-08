New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken New York'ta çok sayıda kişi bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, dünya çapında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto ediliyor.
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ABD'nin New York kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü.
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New Yok Polis Departmanı birimi, bazı göstericilere müdahalede bulunarak göz altına aldı.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.