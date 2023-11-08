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        Haberler Dünya New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü

        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken New York'ta çok sayıda kişi bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 08.11.2023 - 07:48
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          7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, dünya çapında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto ediliyor.

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          ABD'nin New York kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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          İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan Köprüsü üzerinden Brooklyn'e yürüdü.

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          New Yok Polis Departmanı birimi, bazı göstericilere müdahalede bulunarak göz altına aldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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