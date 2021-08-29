New York'ta Afganlardan Taliban protestosu

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, New York kentinde "Afganistan’a Özgürlük’’ adı altında düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Afganistan başkenti Kabil'i yakın zamanda ele geçiren Taliban’ı protesto eden kalabalık Müslüman ülkelere Afgan kadınları korumaları için çağrıda bulundu.

AA'nın haberine göre; New York sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler "Afganistan'ı kurtarın", "Mültecilere izin verin" "ABD bizi aldattı" yazılı pankartlar açtı.

Grup, daha sonra Birleşmiş Milletler binası önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.