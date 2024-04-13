Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.814,19 %0,59
        DOLAR 32,3579 %0,20
        EURO 34,4547 %-0,60
        ALTIN 2.438,65 %-0,91
        FAİZ 45,42 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 29,02 %-1,68
        BITCOIN 67.500,00 %0,56
        GBP/TRY 40,3097 %-0,60
        EUR/USD 1,0641 %-0,80
        BRENT 90,45 %0,79
        ÇEYREK ALTIN 3.987,20 %-0,91
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası düşüşle kapandı

        Haftanın son işlem gününü kapanışla tamamlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti. S&P 500 endeksi de yüzde 1,46 düşerken, Nasdaq ​endeksi yüzde 1,62 kayıpla haftayı tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası düşüşle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

        Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,24 azalarak 37.983,24 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 1,46 azalışla 5.123,41 puana ve Nasdaq ​endeksi yüzde 1,62 kayıpla 16.175,09 puana indi.

        Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler artarken ABD'nin bazı büyük bankalarının açıkladığı ilk çeyrek bilançoları sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

        ABD'de açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

        REKLAM

        JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,47 değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü.

        TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

        Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 77,9 ile beklentilerin altına düştü.

        Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda aylık bazda 0,2 puan artışla yüzde 3,1'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktı.

        ABD bu hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurguladı.

        Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde ve istihdam piyasasının güçlü olması nedeniyle Fed'in şu anda faiz indirimlerinin üzerinde durmaması gerektiğini ifade etti.

        San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine düşmesini garanti altına almak için "hala yapılacak çok iş olduğunu" ve faiz indiriminin "kesinlikle acil bir durum olmadığını" ifade etti.

        Öte yandan, Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İsrail'in İran'dan yapılacak doğrudan bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haber akışının etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı 90,1 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 85,4 dolardan alıcı buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Habertürk Anasayfa