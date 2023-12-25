Nevşehir'de polisten kaçan otomobil takla attı: 3 yaralı
Nevşehir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 23.30 sıralarında Milli İrade Caddesi Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Osmanlı Caddesi'nde polis ekipleri Oğuzhan G. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre takip edilen otomobil, Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'na geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonrasında trafik ışıklarına çarparak takla attı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yarala ndı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
OTOMOBİLDE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU
Diğer yandan otomobilin koltuğunda içki şişeleri görülürken, otomobil sürücüsünün 0.44 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.