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        Haberler Yaşam Nevşehir'de köylü kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor

        Nevşehir'de köylü kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde kadınlar kendi imkanlarıyla kurdukları yarış parkurunda rakipleriyle mücadele edip eğlenceli vakit geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:47
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          Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde 2019 yılında kadınlardan oluşan futbol takımı Şalvarspor'u kurarak kendi aralarındaki etkinliklerle gündeme gelen Başdereli kadınlar, eğlence amaçlı aktivitelere devam ediyor.

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          Nevşehir'e 38 kilometre uzaklıktaki 1023 nüfuslu köyde kadınlar, düzenledikleri etkinliklerle dikkati çekiyor.

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          Başdere Dayanışma, Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği tarafından kullanılan köy konağının bahçesine çeşitli malzemelerle yarış parkuru oluşturan kadınlar, vakit buldukça burada hem bir araya geliyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

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          Kendi aralarında kurdukları takımları yaptırdıkları mavi ve kırmızı formalarla ayıran kadınlar, yarışa hakemin düdüğü ile başlıyor.

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          Parkura minderde yuvarlanarak giren kadınlar, çuvalla zıplayarak ilerleyip, içinde ağırlık olan el arabası ve araç tekerini belli noktalar arasında sürüyor. Daha sonra güğümleri ellerine alarak yere bırakılan merdivenlerin üzerinden geçen yarışmacılar, üzüm sepetine basket atıp yeniden başlangıç noktasına dönüyor.

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          Halat çekme yarışının ardından parkurda başarılı olan takım üyelerinin bindiği at arabası, kaybeden takım üyelerince alanın içinde gezdiriliyor. Zaman zaman gerçekleştirilen yarışlarda takımlara kupa veya plaket takdim ediliyor.

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          "BİZE MORAL OLUYOR"

          Dernek Başkanı İmmihan Eryılmaz, 2016 yılında kurdukları dernek ile sosyal hayatlarında değişim yaşadıklarını belirtti.

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          Köyde çalışıp aile ekonomisine katkı sunarken bir arada oldukları programlara da imza attıklarını kaydeden Eryılmaz, "Hiç olmasa ayda bir kez arkadaşlar toplanıp vadi yürüyüşü yapıyor, koşup, futbol, basketbol oynayıp eğleniyoruz. Bize moral oluyor. Her zaman bağda, evde veya hayvanlarla uğraşmak yerine bu etkinliklerle mutlu oluyoruz" dedi.

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          Başdere'de Şalvarspor'un kurulmasıyla sık sık ziyaret ederek etkinliklere katıldığını anlatan Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Sema Yurtbilir Yavuz ise İmmihan Eryılmaz'ın köyün kahramanı ve başarılı kadını olduğunu söyledi.

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          Yavuz, şöyle konuştu:

          "Kadınlar köylerde evden tarlaya tarladan eve gidip gelmekte. Burada İmmihan abla önderliğinde Şalvarspor takımı kurulmuştu. Aynı zamanda güzel etkinlikler de düzenliyor, farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler kadınların kendi aralarındaki dayanışmasını da artırıyor.

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          Hem de diyoruz ki kadınlar her yerde, kadınlar plazalarda işlerinin başında, kadınlar çocuklarının yanında ve kadınlar tarlalarda. Kadınlar her yerde derken kadının gücünü ortaya koyuyoruz. Buradaki yarışmada çok eğlendik, terledik yorulduk ama tatlı bir rekabet yaşadık. Bu yarışta aslında bir dayanışma sergiledik, bizim için çok eğlenceliydi."

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          "AYDA 1-2 KEZ ETKİNLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

          Basketbol antrenörü Duygu Kanlıcı da köydeki etkinliklere hakem ve eğitici olarak katıldığını, kadınların enerjisinin kendisine de yansıdığını ifade ederek, "Bu köydeki kadınlar sporu seviyor.

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          Bu köyün kadınları inek sağıyor, basketbol oynuyor ve survivor parkurunda yarışıyor. Köydeki kadınlar çok enerjik, sürekli bu tür şeyler istiyorlar biz de köy uzak olmasına rağmen ayda 1-2 kez burada etkinlik yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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