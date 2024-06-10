Nevşehir'de köylü kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor

Hem de diyoruz ki kadınlar her yerde, kadınlar plazalarda işlerinin başında, kadınlar çocuklarının yanında ve kadınlar tarlalarda. Kadınlar her yerde derken kadının gücünü ortaya koyuyoruz. Buradaki yarışmada çok eğlendik, terledik yorulduk ama tatlı bir rekabet yaşadık. Bu yarışta aslında bir dayanışma sergiledik, bizim için çok eğlenceliydi."