Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? İşte Nevruz'un tarihi
Bir Nevruz Bayramı'nın daha gelmesiyle, kutlamalar başladı. Baharın müjdecisi olan ve 'yeni gün' anlamına gelen Nevruz, çok derin tarihi bağları olan, toplumsal birliğin yakalandığı bir gündür. Bu gün ayrıca Türklerin Ergenekon'dan çıkışını da temsil eder. Peki, Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? İşte, Nevruz tarihi...
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Yeni yılın başlangıcı ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı gelince kutlamalar da başladı. 18 asırdan fazla bir sürede kutlanan Nevruz ayrıca Türklerin Ergenokan'dan çıkış günü olarak da kabul edilir. Bayram süresince birçok ritüel yapılır ve Nevruz coşkuyla karşılanır. Peki, Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? İşte, Nevruz'a dair tüm bilgiler...
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NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?
Nevruz Bayramı, genellikle 21 Mart'ta kutlanan ve özellikle Türk, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde önemli bir bayramdır. Kış aylarından sonra tabiatın yeniden canlanması kutlanır ve bu süreçte toplumsal birlik, yardımlaşma ve birlik olma gibi temalar ön plana çıkar.
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NEVRUZ BİRLİK VE BERABERLİĞİ VURGULAR
Nevruz Bayramı, 'kötü söz orucu', 'çevre temizliği ve alav alav', 'ölü bayramı', 'yaşlı ve hastaları ziyaret', 'çocuk günü', 'gençlik günü' ve 'yeddi levin' olmak üzere 7 aşamada icra edilir.
Bayramdan 2 hafta önce, inananlar tarafından kötü söz orucu tutulur. Bu çerçevede kötü söz konuşmanın günah sayıldığı Nevruz boyunca, herkes geçen yılın sıkıntılarını, acılarını unutmaya çalışırken, küs olanlar ise barıştırılır.
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NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?
Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde önemli bir bayram olarak kabul edilir. Bu bayram, birçok kültürde baharın başlangıcını, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşu simgeler. Nevruz'un kutlanmasının birkaç nedeni vardır.
DOĞA UYANIR
Nevruz, kışın sona ermesiyle birlikte doğanın uyanışını ve canlanışını temsil eder. Baharın gelmesiyle birlikte toprak yeşermeye, çiçekler açmaya, kuşlar ötmeye başlar. Bu dönem, bereketin ve yenilenmenin başlangıcı olarak kabul edilir.
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TARIMDA BEREKETİN HABERCİSİ
Tarım toplumlarında, Nevruz aynı zamanda yeni bir tarım sezonunun başlangıcını ifade eder. Toprağın işlenmeye başlaması, ekim yapılması ve bereketli bir hasadın beklendiği bir dönemi simgeler. Bu nedenle, çiftçiler için önemli bir bayramdır.
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NEVRUZ TARİHİ DERİN BİR BAYRAMDIR
Nevruz, Orta Asya ve Orta Doğu gibi pek çok bölgede uzun bir tarihi ve kültürel geçmişi olan bir bayramdır. Bu coğrafyalarda yaşayan halklar arasında ortak bir kutlama ve birlik duygusu oluşturur. Ayrıca, bu bayram bazı geleneksel inançlarla da ilişkilendirilir.
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FARKLI KÜLTÜR VE İNANÇLAR BİR ARAYA GELİR
Nevruz, genellikle ailelerin, dostların ve toplumun bir araya geldiği bir zaman dilimidir. Bu bayram, birlik, dayanışma, barış ve hoşgörü mesajlarının ön plana çıktığı bir kutlama olarak görülür. Ayrıca, farklı kültürlerin ve inançların bir araya gelmesini teşvik eder.
Bu nedenlerden dolayı, Nevruz çeşitli kültürlerde ve toplumlarda önemli bir bayram olarak kutlanır ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir.