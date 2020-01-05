HABERTURK.COM

Bugüne kadar ellinin üzerinde oyunda ve müzikalde rol alan ve oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan Nevra Serezli, 11 yıl sonra Tiyatrokare’nin “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla tiyatroya döndü.

3 Ocak'ta gerçekleşen ilk oyunda Nevra Serezli’yi izlemeye gelen sanatçı dostları, Melek Baykal, Göksel Kortay, Aysun, Ali Kocatepe, Suna Keskin oyunu izlerken gözyaşlarını tutamadı. Oyunun sonunda seyirciler, oyuncuları dakikalarca alkışlayarak tebrik etti.

Yıllar sonra sahneye tekrar dönen Nevra Serezli, "Beni tekrar tiyatro yapmaya ikna eden Nedim Saban’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunu Türkçeye çeviren ve yöneten Nedim Saban, gecenin sonunda sahneye, perde arkasında emeği geçenlerin davet etti ve tek tek teşekkür etti.